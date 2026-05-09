La FIFA se luce: tres ceremonias de inauguración en el Mundial, con artistas de fama mundial

El Mundial del próximo verano arrancará con tres ceremonias de inauguración. Así lo anunció la FIFA.

El torneo, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, contará con 48 selecciones, lo que lo convierte en el Mundial más grande de la historia.

La primera ceremonia será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México con la presencia de J Balvin, Maná y Alejandro Fernández. Luego se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, reedición del duelo de 2010.

Al día siguiente, 12 de junio, Toronto acogerá la segunda ceremonia, con Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Nora Fatehi, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Esa misma tarde cerrará la serie una tercera ceremonia en Los Ángeles, previa al duelo entre Estados Unidos y Paraguay, con las actuaciones de Katy Perry, Future, DJ Sanoy y Rema.

«Estas ceremonias unen música, cultura y fútbol, reflejando la identidad de cada país y la unidad del torneo», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Holanda jugará la fase de grupos en Dallas, Houston y Kansas City contra Japón (14 de junio), Suecia (20 de junio) y Túnez (noche del 25 al 26 de junio).