La FIFA sanciona al Zamalek por decimoséptima vez por el caso del jugador palestino

La FIFA ha anunciado hoy miércoles una nueva sanción al club egipcio Zamalek: tres ventanas de fichajes sin poder inscribir jugadores, según la plataforma oficial de sanciones.

La sanción se debe al impago de 1,761,000 dólares al exjugador palestino Omar Faraj.

Lea también

Alemania logra su racha de victorias más larga en 46 años

¡Harry Kane iguala un récord centenario!

Ya son 17 los casos que acumula el club por este motivo.

El club blanco resolvió hace poco tres casos presentados por los ayudantes del exentrenador José Gómez.

El internacional palestino Omar Faraj rescindió unilateralmente su contrato con el Zamalek por impago y fichó en febrero por el Halmstad sueco, en una transferencia gratuita por dos temporadas y media.

La entidad, afectada por una crisis económica que se arrastra desde hace años y que le ha costado múltiples sanciones de la FIFA, ganó la Premier League egipcia la temporada pasada aunque perdió la final de la Copa Confederación Africana en los penaltis contra el Union de la Capital argelino.



