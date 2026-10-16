La FIFA sanciona a España por los cánticos antimusulmanes en el partido contra Egipto

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) decidió sancionar a la Federación Española por los cánticos racistas que lanzaron los aficionados de La Roja durante el amistoso ante Egipto disputado el pasado mes de marzo, en la preparación para el Mundial 2026.

Según la cadena británica BBC, la FIFA decidió castigar a la selección española obligándola a jugar su próximo amistoso internacional en un estadio parcialmente cerrado.

En el encuentro, que terminó con empate sin goles, un grupo de aficionados de la selección española entonó cánticos contra los musulmanes, como "el que no bote es musulmán", en torno al minuto 10 de la primera parte, antes de repetirse al inicio del segundo tiempo.

A raíz de ello, se proyectó un mensaje en las pantallas del estadio RCDE, que advertía a los aficionados sobre las conductas discriminatorias y llamaba a combatirlas. El mensaje se repitió al comienzo de la segunda mitad, entre silbidos de parte del público presente.

La FIFA abrió posteriormente un expediente disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol por lo que calificó como cánticos "contra el islam y xenófobos".

La FIFA rechaza la defensa de la Federación Española

Tras el incidente, la Real Federación Española de Fútbol condenó los cánticos contra los musulmanes, mientras que Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, los describió como algo "insoportable", y añadió que "las personas violentas utilizan el fútbol para hacerse un espacio".

Sin embargo, la Federación Española, en sus alegaciones recogidas en los fundamentos de la resolución disciplinaria publicada por la FIFA, argumentó que los cánticos no alcanzaban el nivel de conducta discriminatoria, algo que rechazó el Comité Disciplinario.

El Comité señaló que la Federación Española no puede sostener de forma convincente que los cánticos fueran totalmente inofensivos y, al mismo tiempo, justificar la activación del protocolo contra la discriminación dentro del estadio.

Cierre del 15% de las gradas y multa económica

En virtud de la sanción, España deberá disputar su próximo amistoso internacional con el 15% del aforo del estadio cerrado, y el cierre se concentrará principalmente en las gradas situadas detrás de las porterías.

No obstante, la Federación Española podrá, tras obtener la aprobación de la FIFA, utilizar esos asientos para acoger a grupos comunitarios o colectivos específicos, como familias, estudiantes y organizaciones contra la discriminación.

La FIFA impuso además a la Federación Española una multa de 20.000 dólares.

¿Cuándo cumplirá España la sanción?

El próximo mes de junio es la fecha probable del siguiente amistoso internacional de la selección española, pero el cumplimiento de la sanción podría retrasarse si el equipo se clasifica para la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, y entonces se aplicaría en uno de los parones libres durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, el próximo otoño.

Por su parte, la Federación Egipcia de Fútbol condenó los cánticos que se vivieron en el partido, calificándolos de "comportamiento racista repugnante e inaceptable", aunque subrayó que los actos de un grupo reducido de aficionados no afectarán a las estrechas relaciones que unen a las federaciones egipcia y española.