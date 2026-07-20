La FIFA sanciona a Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA investiga los incidentes de la selección argentina tras la final contra España y analiza los informes arbitrales y los vídeos del partido antes de decidir posibles sanciones.

Según «Sky Sports», la FIFA analizará los informes arbitrales y las imágenes del partido antes de decidir si impone sanciones.

Uno de los hechos más destacados que se revisarán es la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta tras el pitido final, después de que se enzarzara en un altercado con jugadores de la selección española durante las celebraciones por la conquista del título.

Además, se analiza el puñetazo de Nahuel Molina a Rodri y el empujón del segundo entrenador, Roberto Ayala, a Dani Olmo.

Además, se analizará la actitud de la delegación argentina durante la entrega del trofeo, cuando varios jugadores dieron la espalda a España mientras levantaba la Copa.

La FIFA aún no ha anunciado sanciones y esperará a que concluyan los procedimientos disciplinarios, lo que podría demorarse varias semanas.