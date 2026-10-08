La FIFA rompe su silencio sobre las acusaciones de encubrimiento de un escándalo africano en el Mundial

La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, rompió su silencio en torno a la polémica surgida sobre la elegibilidad de Lionel Mbasi, portero de la selección de la República Democrática del Congo, para disputar partidos con su país, asegurando que no existe ningún problema relacionado con su elegibilidad durante el enfrentamiento ante Jamaica en la repesca mundial ni en la fase final del Mundial 2026.

Las declaraciones de la FIFA llegan horas después de una investigación conjunta publicada por los diarios The New York Times y Le Monde, basada en documentos y comunicaciones internas de la Federación Internacional, que planteó interrogantes sobre la legalidad de la participación de Mbasi con la selección de la República Democrática del Congo.

Según la investigación, el portero, que anteriormente representó a las selecciones de Francia en categorías inferiores, no había completado los trámites requeridos para cambiar su vinculación internacional y representar a la República Democrática del Congo, pese a haber disputado posteriormente dos ediciones de la Copa Africana de Naciones y el Mundial 2026.

Ambos diarios afirmaron que la FIFA tenía conocimiento del asunto, pero no movió un dedo.

FIFA: no hay ningún problema en la elegibilidad de Mbasi

En respuesta a estas informaciones, la FIFA aseguró que la participación de Mbasi en los partidos en cuestión no presentó ninguna irregularidad relacionada con su elegibilidad.

La Federación Internacional declaró, en unas declaraciones a la agencia de noticias alemana dpa: «La FIFA puede confirmar que no hubo ningún problema relacionado con la elegibilidad durante los partidos de la República Democrática del Congo ante Jamaica y en el Mundial 2026».

La Federación Internacional también abordó la denuncia presentada por Nigeria tras su derrota ante la República Democrática del Congo en los penaltis en la repesca africana clasificatoria para el Mundial, en noviembre de 2025.

La FIFA aclaró que su Comité Disciplinario ya examinó la denuncia, pero finalmente decidió no admitirla, por lo que el caso quedó concluido desde el punto de vista procesal según la Federación Internacional.

El origen de la crisis: el cambio de vinculación internacional

Las raíces del caso se remontan a la trayectoria internacional de Mbasi, después de que el portero representara anteriormente a la selección de Francia en categorías inferiores, antes de iniciar en 2021 los trámites para cambiar su vinculación internacional y representar a la República Democrática del Congo.

Pero la investigación conjunta de The New York Times y Le Monde señaló, basándose en documentos internos, que los trámites requeridos no se habían completado de forma oficial, lo que planteó posteriormente interrogantes sobre la elegibilidad del portero para disputar algunos partidos de la clasificación.

Las informaciones indicaron que los responsables de disciplina de la FIFA estudiaron en aquel momento varios escenarios para abordar el caso, entre ellos la exclusión de la República Democrática del Congo de la repesca, antes de que se rechazara la denuncia de la federación nigeriana por motivos procesales.

Pese a estos interrogantes, la selección de la República Democrática del Congo continuó su camino y logró vencer a Jamaica 1-0 tras la prórroga en la repesca mundial, para sellar su billete de clasificación al Mundial por primera vez en 52 años.

Mbasi disputó los cuatro partidos de la selección de su país durante el Mundial 2026 y ofreció un rendimiento destacado, antes de que la aventura de la República Democrática del Congo terminara con la derrota ante Inglaterra por 1-2 en los dieciseisavos de final.