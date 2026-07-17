La FIFA rompe con la tradición: por primera vez, una sorpresa histórica espera a los campeones del Mundial

Por primera vez en la historia del Mundial, la FIFA entregará anillos conmemorativos a los campeones de 2026, además de la copa y las medallas.

La idea se toma de una tradición estadounidense que premia a los campeones con anillos de lujo que inmortalizan sus logros. una tradición que la FIFA traslada por primera vez al fútbol internacional.

La FIFA señala que se fabricarán solo 2026 anillos numerados, en alusión al año del torneo, lo que los convierte en piezas únicas con un valor histórico.

La FIFA ha anunciado que el equipo campeón recibirá 30 anillos para jugadores y cuerpo técnico, y que los 1.996 restantes se venderán a los aficionados. ofreciendo a los aficionados más entusiastas la oportunidad de «poseer una pieza única de la historia de la Copa del Mundo» y conservarla como recuerdo imborrable.

El diseño incluye en un lado el grabado de la Copa del Mundo y en el otro los símbolos y colores del país campeón. Además, la FIFA ha confirmado que Cada pieza se numerará de forma única, se ajustará con precisión al dedo de su propietario y incluirá un certificado oficial de autenticidad.