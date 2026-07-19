La FIFA retiró la acreditación de un periodista para la final del Mundial tras sus duras críticas

El periodista deportivo Filippo Ricci, de la Gazzetta dello Sport, reaviva la polémica sobre la FIFA. En X, revela que le retiraron la acreditación para la final del Mundial tras aprobarla.

El sábado, la Gazzetta dello Sport publicó un artículo demoledor sobre el Mundial organizado por la FIFA. «Un desastre mundial total», reza el titular. En él, el diario rosa enumera las razones por las que, en su opinión, la fase final ha sido un fracaso.

Critica que es demasiado caluroso, caro, comercial y político, además de excesivamente grande. Destaca, entre otras cosas, los precios desorbitados de las entradas. Una entrada para la final llegó a costar entre 10 000 y 2,3 millones de dólares. También critica la excesiva injerencia política, como la revocación de la suspensión de Folarin Balogun.

Estas críticas no habrían gustado a la FIFA: el diario solicitó cinco acreditaciones, todas aprobadas en un primer momento.

Sin embargo, el día de la final revocaron tres, incluida la de Ricci. «Se acabó. Tras 38 días, 11 partidos en directo y 165 artículos, mi Mundial llega a su fin de forma abrupta e inesperada justo antes de la final», publicó el periodista en X.

«Esta mañana aún tenía entrada para la final, acceso a la zona mixta y plaza de aparcamiento; unas horas después, todo fue cancelado». La FIFA alegó falta de plazas, aunque otros medios recibieron todas sus acreditaciones.

El italiano adjunta capturas de los correos de confirmación, donde se aprecia la anulación repentina. En Italia se sospecha que la cobertura crítica de Gazzetta dello Sport influyó en la decisión.















