La FIFA responde a las protestas egipcias: «Nadie tiene derecho a poner en duda la imparcialidad de los árbitros»

La FIFA ha respondido a la polémica por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, tras las acusaciones de que el arbitraje favoreció al campeón.

Egipto, que ganaba 2-0 hasta el 76’, acabó eliminado tras perder 2-3.

La anulación de un gol egipcio por una supuesta falta y la no concesión de un penalti a Mohamed Salah antes del tanto argentino desencadenaron la indignación del equipo y del cuerpo técnico, que criticaron con dureza la labor arbitral.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, declaró: «Hoy hemos sido mejores que Argentina, pero el fútbol no es justo, y lo que ha ocurrido ha sido injusto, a pesar de que la FIFA defienda el lema del “fair play”».

Y añadió: «Quizá influye el marketing; no quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial».

Mostafa Zico, jugador de los Faraones, lo calificó de «amañado» a favor de Argentina y añadió: «Enhorabuena a Argentina por el Mundial... El torneo está amañado, el árbitro fue injusto e intentó frenarnos una y otra vez».

La Federación Egipcia presentó una protesta oficial ante la FIFA, alegando «errores graves» del árbitro y pidiendo su suspensión.

Colina responde

El italiano Pierluigi Collina, jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA, respondió defendiendo al árbitro francés François Litxer y a su equipo.

El jueves, en un comunicadode la FIFA, afirmó: «Hasta ahora hemos dirigido un 50 % más de partidos que en Catar 2022 y aún quedan ocho encuentros clave».

Y añadió: «En general estamos satisfechos con el nivel arbitral, pero con este gran número de partidos en un periodo de tiempo tan corto es normal que algunas cosas no salgan siempre como se espera. Cuando eso ocurre, los árbitros están más dispuestos a trabajar con mayor ahínco para estar en las mejores condiciones de cara al siguiente partido».

Y añadió: «El debate constructivo sobre las decisiones arbitrales siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones sin pruebas no tienen cabida en nuestro deporte».

Subrayó que nadie puede cuestionar la imparcialidad de los árbitros del Mundial, pues eso puede llevar a amenazas contra ellos y sus familias, algo inaceptable.

Y añadió: «Nadie puede afirmar que la Comisión de Árbitros de la FIFA esté sujeta a ninguna influencia, ni siquiera por parte del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Él siempre nos ha brindado todo su apoyo, con la confianza de que trabajamos con total independencia».

Concluyó: «Los árbitros actúan con honestidad y, como jugadores y entrenadores, dan lo mejor de sí».

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