La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitió una aclaración oficial sobre la propuesta del proyecto "FIFA Forward Enterprise", reafirmando su pleno compromiso de llevar a cabo consultas abiertas y democráticas con todas las federaciones miembro, y subrayando que los informes mediáticos erróneos fueron los que provocaron la interrupción del proceso de consultas planificado.

Varias confederaciones continentales, con la UEFA a la cabeza, se opusieron con firmeza al proyecto y se comprometieron a boicotear todos los torneos de la FIFA si se seguía adelante con esta propuesta.

La FIFA ofreció aclaraciones que incluyeron respuestas a las observaciones y preocupaciones expresadas públicamente. La Federación Internacional afirmó en un comunicado oficial: "Hemos escuchado las observaciones y preocupaciones expresadas por las confederaciones continentales afectadas en relación con la propuesta de creación del proyecto FIFA Forward Enterprise, y queremos abordar las cuestiones que han surgido desde los informes mediáticos iniciales del pasado martes".

La FIFA reafirmó su postura sobre las consultas, señalando: "Respetamos las observaciones y preocupaciones que se han expresado públicamente, y reafirmamos nuestro compromiso de llevar a cabo consultas abiertas y democráticas. El proceso de consultas planificado se vio interrumpido por informes mediáticos incorrectos, y avanzaremos en este proceso para garantizar que cada federación miembro pueda ejercer su derecho al voto basándose en los hechos".

La Federación Internacional explicó los objetivos de la propuesta, aclarando: "El proyecto se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las federaciones miembro de la FIFA tengan la oportunidad de poseer de manera significativa la propiedad comercial del fútbol en sus países, y que esto no vaya en detrimento del espíritu del fútbol, de su gobernanza ni de la gobernanza de la propia FIFA".

La FIFA negó de forma categórica los rumores que circulaban, declarando directamente: "Nadie está vendiendo el fútbol. Es algo que la FIFA jamás contemplaría".

La FIFA hizo hincapié en los derechos democráticos de todos, afirmando: "Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad por sí sola puede pretender representar a las 211 federaciones miembro de todo el mundo. Cada federación miembro debe poder revisar la propuesta y tener voz en la conformación de su propio futuro; esos son los principios democráticos de la FIFA".

La Federación Internacional expuso los detalles de la propuesta financiera y organizativa, señalando que el proyecto "FIFA Forward Enterprise" trasladará las actividades comerciales y organizativas para la ejecución de los eventos de la FIFA a una empresa filial que será propiedad de la FIFA y gestionada por ella de forma permanente, distribuyéndose el valor comercial generado entre las 211 federaciones miembro, lo que permitirá a cada federación invertir de manera tangible en el fútbol de su país.

La FIFA reveló los detalles de la financiación, aclarando que, en virtud de la propuesta, cada federación miembro recibiría 20 millones de dólares estadounidenses de la financiación de (FIFA Forward para el desarrollo) a lo largo de los próximos cuatro años (2027-2030), independientemente de su postura individual de apoyo al proyecto, ya que este aumento de la financiación procede de los ingresos adicionales que genera el proyecto "FIFA Forward Enterprise" mediante una gestión más eficaz de las operaciones comerciales de la FIFA en beneficio de todas las federaciones miembro.

La FIFA explicó los detalles del programa (FIFA Fast Forward), señalando que representa una financiación de desarrollo excepcional y por única vez de 20 millones de dólares estadounidenses adicionales para cada federación miembro, y que la participación en él es completamente voluntaria para todas las federaciones miembro en caso de que la propuesta de "FIFA Forward Enterprise" siga adelante, ya que se financiaría mediante inversiones externas sin ceder el control ni modificar en modo alguno la estructura de gobernanza de la FIFA, subrayando que, sin el apoyo de la mayoría de las federaciones miembro, las actividades comerciales de la FIFA permanecerán sin cambios y no se creará el proyecto "FIFA Forward Enterprise".

La Federación Internacional aclaró que estos componentes representan el punto de partida del proceso de consultas y están abiertos al debate como parte de dicho proceso, que puede incluir su aprobación, rechazo o modificación, ya sea en su totalidad o de forma individual para cada apartado.

La FIFA concluyó sus declaraciones hablando de los principios fundamentales: "Los principios en los que se basan todos los componentes de la propuesta (FIFA Forward Enterprise) consisten en ofrecer una financiación de desarrollo sin precedentes, una propiedad global real de las oportunidades comerciales de nuestro deporte y la plena autodeterminación mediante un proceso democrático para todas las federaciones miembro".