El Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol rechazó la solicitud de la Federación Noruega de ser informada sobre la evolución de la denuncia presentada contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, relacionada con la concesión del "Premio de la Paz de la FIFA" al presidente estadounidense Donald Trump.

El diarioThe Times británico informó de que el ruandés Martin Ngoga, presidente de la sala de instrucción del Comité de Ética de la FIFA, rechazó la solicitud de la Federación Noruega de acceder a las novedades del expediente.

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En su respuesta por escrito, Ngoga señaló que "las personas que son ellas mismas objeto de un procedimiento son las únicas consideradas partes en dicho procedimiento", y añadió: "y debido al carácter confidencial de los procedimientos éticos, no estamos en posición de ofrecer actualizaciones sobre si existe siquiera un procedimiento en curso, o sobre la situación de cualquier procedimiento eventual".

La Federación Noruega había enviado, a finales de mayo o principios de junio de 2026, una carta al Comité de Ética en la que reclamaba un tratamiento público del expediente, basándose en un mandato de su congreso general.

La presidenta de la federación, Lise Klaveness, dijo entonces que la petición estaba relacionada con las "garantías del Estado de derecho", subrayando que el comité debía mostrar transparencia, incluso si decidía no examinar la denuncia.

Una denuncia sobre derechos

La denuncia original se remonta al 8 de diciembre de 2025, cuando la organización británica de derechos humanos "FairSquare" la presentó ante la sala de instrucción, apenas 3 días después de que Infantino entregara el premio a Trump durante el sorteo del Mundial en Washington.

La denuncia acusó a Infantino de vulnerar el deber de neutralidad política, contemplado en los estatutos de la FIFA y en el código ético, en concreto el artículo 15, junto a irregularidades de procedimiento relacionadas con la creación del premio y con su concesión sin una presentación clara ante el consejo de la FIFA.

La FIFA reconoció haber recibido la denuncia el 12 de diciembre, sin desvelar detalles sobre si había iniciado alguna investigación o sobre sus fases.

En junio de 2026, la Federación Noruega se convirtió en la primera federación nacional en ofrecer un apoyo oficial por escrito a la denuncia. Posteriormente, cerca de 50 eurodiputados reclamaron a la FIFA que se ocupara del expediente.

En agosto, la Federación Noruega anunció su intención de ampliar su actuación en el ámbito de la ética para incluir otros expedientes, entre ellos el caso de la suspensión de la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial.

La FIFA no suele anunciar la existencia de las investigaciones éticas ni sus fases antes de que se emita una decisión final. Hasta la elaboración de esta noticia, la Federación Internacional de Fútbol no había emitido ninguna declaración pública que confirmara la apertura de una investigación oficial sobre la denuncia o su cierre.

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