La FIFA rechaza la apelación del Chelsea, que no podrá fichar

Un portavoz del máximo organismo del fútbol reveló que el castigo no se retrasará, como había ocurrido con el Barcelona.

El 22 de febrero de este año, la FIFA le daba un golpe al Chelsea sancionando al equipo de Londres sin poder fichar para los dos próximos mercados por infracciones relacionadas con la transferencia internacional y el registro de jugadores menores de 18 años. En su momento, el Chelsea emitió un comunicado rechazando "categóricamente" la sanción de la FIFA y avisaba que apelarían esa decisión. Este viernes, se supo que aquel castigo no se retrasará mientras dure la apelación del conjunto británico.

Esto quiere decir que el conjunto inglés no podrá fichar hasta el verano de 2020. Un golpe terrible para la entidad, que podría perder este verano a su estrellla, el belga Eden Hazard, vinculado recientemente con el Real Madrid, y que todavía no ha renovado su contrato. Y es que la FIFA informó en las últimas horas que la prohibición sigue en pie: el Chelsea no podrá inscribir jugadores por las próximas dos ventanas de mercado.

"Podemos confirmar que el presidente de la Comisión de Apelaciones de la FIFA ha rechazado la solicitud de medidas provisionales presentada por el Chelsea en relación a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA", dijo un portavoz a Omnisport este viernes.

Cabe recordar que el Barcelona recibió una prohibición similar en 2014, pero el club de LaLiga hizo una apelación que retrasó el castigo al año siguiente. Así las cosas, firmaron a Luis Suárez, a Ivan Rakitic, a Jeremy Mathieu, a Claudio Bravo y a Marc-Andre ter Stegen antes de que entrara en vigencia el castigo.

Sin embargo, a menos que la FIFA emita un veredicto sobre la apelación del Chelsea antes del inicio de la temporada 2019-20, el club de la Premier League no podrá hacer nuevos fichajes en la próxima ventana.

El equipo de Londres también podría llevar su caso al TAD.