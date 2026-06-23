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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Siep Engelen

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La FIFA quiere modificar de repente una regla: el cambio debe entrar en vigor antes de las eliminatorias del Mundial

World Cup

La FIFA quiere cambiar las tandas de penaltis antes de las eliminatorias del Mundial para que sean más justas, según informó Martyn Ziegler, periodista de The Times.

Hoy, primero se sortea la portería y luego el orden de lanzamiento, lo que puede dar ventaja a un equipo en dos momentos y lleva años en debate.

Así ocurrió en la final de la Liga de Campeones, cuando Achraf Hakimi ganó ambos sorteos, dando al París Saint-Germain una ventaja que, según los expertos, contribuyó a su victoria sobre el Arsenal. 

La FIFA y la IFAB estudian reducir el sorteo a un único momento. 

El ganador elegiría entre lanzar el primer penalti o quedarse con la portería, y el perdedor obtendría la opción restante, como en el saque inicial. 

La FIFA aspira a estrenarlo en este Mundial, por lo que debería implementarlo antes del domingo, cuando arranca la fase eliminatoria. 

Si no se logra, la idea se pospondrá.

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