La FIFA otorga un «premio» al árbitro del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

La FIFA anunció este jueves los árbitros del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El experto arbitral de «Radio Marca», Pavel Fernández, ha criticado la designación de un colegiado que generó polémica en Europa.

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A través de su cuenta en «X», Fernández confirmó que el dúo español Alejandro Hernández y Carlos del Cerro Grande arbitrará en el Mundial, mientras que José María Sánchez Martínez quedó fuera de la lista final.

Y añadió: «Sin embargo, el terrible Stefan Kovac sí figura en la lista», en alusión a su descontento con la actuación del árbitro rumano tras arbitrar ayer el Barcelona-Atlético de Madrid en la ida de cuartos de la Champions.

El diario Sport lo celebró: «Premio para Kovač tras su actuación de ayer... La FIFA ha anunciado hoy su inclusión en la lista de árbitros del Mundial».

¿Qué pasó?

La segunda parte del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, jugado ayer en el Camp Nou, vivió un incidente polémico.

En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón desde la línea de gol a su compañero, el defensa Marc Poblet, que se encontraba cerca de él en el área de seis yardas, antes de que este último lo sujetara con la mano y lo volviera a jugar, ante la sorpresa de los espectadores.

Los jugadores del Barcelona protestaron, pero el árbitro István Kovács no pitó penalti ni el VAR intervino.

El club catalán, tras perder 2-0 en casa, ha presentado una queja ante la UEFA.