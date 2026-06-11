La FIFA interviene e impone de repente una prohibición muy estricta al país justo antes del inicio del Mundial

Poco antes del Mundial, la FIFA impuso su autoridad: la equipación de Haití incumplía las normas, así que el país presentó de urgencia un diseño alternativo.

La camiseta original incluía detalles de la Batalla de Vertières de 1803, que garantizó la independencia del país, y también mostraba la bandera polaca.

Haití lo describió como un símbolo de amistad de más de dos siglos, pues los soldados polacos participaron en la independencia. La FIFA prohibió la bandera polaca en las camisetas del Mundial.

Por ello, el diseño se modificó para cumplir con el reglamento. Haití ya usó la equipación rechazada en dos amistosos. El fabricante aseguró que no era una declaración política.

Haití regresa a un Mundial tras más de 50 años ausente. En su plantel destacan Rubén Providence, del Almere City, y Wilson Isidor, del Sunderland.

Haití integra el Grupo C junto a Escocia, Brasil y Marruecos. Debutará ante los escoceses en la noche del sábado 13 al domingo 14 de junio.