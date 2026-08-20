La FIFA inicia acciones disciplinarias contra Hossam Hassan y Zico, y Egipto responde

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) inició procedimientos disciplinarios contra varios integrantes de la selección de Egipto tras los acontecimientos que vivió el Mundial 2026.

La selección de Egipto logró una hazaña histórica al alcanzar los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia; es más, el conjunto árabe estuvo cerca de clasificarse a los cuartos de final de no ser por la reacción de Argentina.

Egipto se despidió del torneo, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, tras caer con dificultad por 3-2 ante Argentina, que más tarde alcanzó la final.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, y su hermano Ibrahim, director de la selección, además de Mostafa Zico, estrella del equipo, hicieron declaraciones cargadas de enfado por las decisiones arbitrales tras la eliminación.

Hossam Hassan dijo en aquel momento: "Hoy fuimos mejores ante Argentina, pero el fútbol no es justo, y lo que ocurrió fue injusto, a pesar de que la FIFA enarbola el lema del 'fair play'".

Y añadió: "Es posible que las cuestiones comerciales sean la causa; ellos no quieren que (Lionel) Messi quede eliminado, quieren que el campeón del mundo siga en el Mundial".

Por su parte, Ibrahim Hassan declaró a través de "ON Sport": "Nos adelantamos ante Argentina por dos goles a cero, y éramos capaces de seguir adelante en el camino, de no ser por los graves errores arbitrales que todos presenciaron, que dejaron la verdad al descubierto ante el mundo, después de que nos eliminaran de forma intencionada".

En cuanto a Zico, lanzó una célebre declaración tras aquel partido, en la que dijo: "Enhorabuena a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo está amañado, el árbitro fue injusto, desde el inicio del partido estuvo en nuestra contra y echó a perder el esfuerzo de todo un pueblo. ¿Acaso nos iban a dejar ganar a Argentina por 2-0? El torneo está amañado y felicidades a Argentina por la Copa del Mundo".

La Federación egipcia prepara la respuesta

La Federación Egipcia de Fútbol anunció hoy en un comunicado oficial que su homóloga internacional inició procedimientos disciplinarios contra los gemelos y Zico, señalando que prepara la respuesta.

En su comunicado indicó: "La Federación Egipcia sigue de cerca los procedimientos disciplinarios que ha iniciado la Federación Internacional de Fútbol Asociación contra Hossam Hassan, director técnico de la selección, Ibrahim Hassan, director de la selección, y el jugador Mostafa Zico, a raíz de sus declaraciones tras el partido entre Egipto y Argentina en el Mundial 2026".

Y añadió: "La Federación reafirma su respeto por los reglamentos y procedimientos de la FIFA, y se presentarán las respuestas y los escritos legales necesarios dentro de los plazos establecidos, con la confirmación del apoyo y respaldo a los afectados por los procedimientos y la defensa de los derechos del fútbol egipcio a través de los canales oficiales".

Y prosiguió: "Asimismo, la Federación subraya su respeto por los principios del juego limpio y por los organismos organizadores, reservándose su pleno derecho a defender los intereses del cuerpo técnico y de los jugadores ante los órganos competentes de la FIFA".

Cabe recordar que la FIFA impuso una multa económica a Saafan El Sagheer, entrenador de porteros de la selección, por sus protestas contra las decisiones del árbitro del partido ante Argentina dentro del terreno de juego.

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