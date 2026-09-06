A pesar de la conmoción en torno al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volverá a presentarse al cargo. El dirigente, de 56 años, está en el punto de mira tras el Mundial, después de que tuviera planes de vender participaciones del torneo a inversores privados.

En Katowice, Polonia, Infantino estuvo la semana pasada como invitado en el Mundial femenino sub-20. Allí fue preguntado en varias ocasiones por su gestión y por sus planes personales de futuro.

A raíz de ello, la FIFA publicó el domingo un comunicado. "El presidente de la FIFA anunció en abril que volverá a presentarse a las elecciones en 2027. Evidentemente, no ha cambiado nada. El señor Infantino volverá a presentarse".

A finales de agosto se supo que la UEFA está preparando un procedimiento penal en Suiza contra Infantino por su fallido plan de vender intereses comerciales, entre ellos los del Mundial, a inversores privados.

Entretanto, el suizo ya ha descartado el controvertido plan. Así quedó reflejado en un comunicado del organismo rector del fútbol mundial. "Nuestro objetivo siempre ha sido unir y mejorar. Por eso, esta propuesta no seguirá adelante", se compartió a principios de agosto.

La UEFA, la AFC y la CONCACAF retiraron su confianza al presidente. También lo hicieron federaciones afiliadas a título individual, entre ellas la KNVB. Según se informa, las tres confederaciones estudian presentar una moción de censura contra Infantino.

Sin embargo, una posible salida de Infantino no se resolvería de manera sencilla. Para ello debe convocarse una sesión extraordinaria del Congreso de la FIFA y se necesita el apoyo de 43 de las 211 federaciones afiliadas.

Por ahora, además, no se ha presentado ningún candidato alternativo. Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para postularse a las elecciones presidenciales, que se celebrarán en marzo de 2027 en Rabat.