La FIFA indemniza al árbitro somalí Artan por su exclusión del Mundial

La FIFA compensará al árbitro somalí Omar Abdulqadir Artan tras su exclusión del Mundial 2026, debido a la negativa de Estados Unidos de dejarlo entrar.

Artan, de 34 años, aspiraba a ser el primer árbitro somalí en un Mundial tras ser seleccionado por la FIFA para integrar la lista oficial de árbitros del torneo.

Llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el 8 de junio con visado válido y pasaporte diplomático, pero Inmigración se lo denegó por «motivos de seguridad».

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Tras consultar con las autoridades estadounidenses, la FIFA confirmó que no podrá participar en el torneo.

Sin embargo, la FIFA confirmó que le pagará la totalidad de su salario para el Mundial (estimado en unos 100 000 dólares, bonificaciones incluidas) como reconocimiento a su designación y compensación por las circunstancias que le impidieron participar, según «talkSPORT».

Cabe recordar que Artan recibió el premio al mejor árbitro de África en 2025. La UEFA lo designó para la Supercopa de Europa, que disputarán el París Saint-Germain y el Aston Villa el 12 de agosto, como compensación por su exclusión del Mundial.