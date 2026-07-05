La FIFA impuso una sanción extraoficial al árbitro del Francia-Paraguay, lo que generó gran polémica

La FIFA ha sancionado al árbitro del Francia-Paraguay de octavos del Mundial 2026.

El uzbeko Ilgiz Tantashov recibió duras críticas por sus decisiones durante el Francia-Paraguay de octavos del Mundial 2026, que acabó 1-0 para los Bleus.

La mayoría de la prensa deportiva internacional coincidió en que el nivel arbitral fue muy deficiente, sobre todo por la alta cantidad de entradas violentas durante el partido.

Se registraron 29 entradas de Paraguay, pero el árbitro solo pitó 13 faltas y no mostró ninguna tarjeta, algo inédito para la Albirroja en un Mundial desde hace 28 años.

Según RMC Sport, la FIFA no lo sancionará formalmente.

Sin embargo, se descarta que vuelva a arbitrar en este Mundial, lo que funciona como una sanción extraoficial.