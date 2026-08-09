La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó, en un comunicado oficial, su respaldo a su presidente Gianni Infantino, subrayando que cualquier proceso relacionado con las elecciones "debe ajustarse a los estatutos y a sus procedimientos democráticos".

Infantino se enfrenta a una oposición creciente, especialmente por parte de la Federación Europea, que busca destituirlo a raíz de sus decisiones y planes polémicos, el último de ellos el proyecto de vender una parte de la Copa del Mundo a inversores, del que el presidente de la FIFA finalmente se retractó bajo presión.

Asimismo, el diario británico "Telegraph" informó recientemente de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) entregó dinero a una de sus empleadas debido a su relación con Infantino, cuando este último era secretario general de la confederación continental.

En este sentido, un portavoz de la FIFA declaró, en la mañana de este domingo, en un comunicado a través de las cuentas oficiales de la Federación Internacional: "En confirmación de los recientes comunicados emitidos por la Conmebol y la CAF, así como de las conversaciones con las federaciones miembro y las confederaciones continentales de todo el mundo, la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección de un presidente que no se ajuste a los estatutos de la Federación, a los procedimientos democráticos y al marco de gobernanza aprobado".

Y añadió: "El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la Federación Internacional, y sigue desempeñando sus funciones en virtud del mandato que le fue otorgado".

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El comunicado agregó: "Cada vez resulta más evidente que existen esfuerzos coordinados y continuos, por parte de algunos, para socavar a la FIFA y a su presidente. Y quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar lograr, mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación, lo que no pueden conseguir a través de los procedimientos democráticos aprobados en la FIFA".

Y continuó: "La reciente cobertura mediática ha incluido afirmaciones no respaldadas por pruebas y acusaciones claramente falsas sobre la FIFA y su presidente. Las especulaciones y las insinuaciones no deben presentarse como hechos, y repetir una acusación no la convierte en verdad".

"El cambio desafía los intereses establecidos"

El comunicado prosiguió en defensa de Infantino: "El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su carrera profesional al fútbol europeo y mundial, y ha contribuido a introducir grandes cambios en el juego, en particular en la ampliación del acceso al fútbol, a los recursos y a las oportunidades en distintas partes del mundo. Y el cambio inevitablemente desafía los intereses establecidos, pero la discrepancia con este cambio no puede justificar los intentos de socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA, ni la institución que fue elegido para dirigir".

Y prosiguió: "La FIFA acoge con satisfacción el escrutinio legítimo, pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar los hechos, magnificar acusaciones no respaldadas por pruebas o inventar distracciones destinadas a socavar el progreso. Y cuando la cobertura mediática sea inexacta o engañosa, la FIFA le hará frente de manera directa y contundente".

El comunicado concluyó: "La FIFA tiene una responsabilidad para con nuestras 211 federaciones miembro y para con el fútbol de todo el mundo. Y no permitiremos que se distraiga nuestra atención ni que se desvíe nuestro rumbo de fortalecer la organización, prestar servicios a nuestras federaciones miembro y seguir trabajando para hacer del fútbol algo verdaderamente global. A través del presidente de la FIFA y su administración, nuestro enfoque sigue plenamente centrado en esta misión, y estamos más decididos que nunca a llevarla a cabo".



