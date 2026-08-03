El club Zamalek recibió un nuevo golpe en el ámbito legal, después de que la Cámara de Estatus de Jugadores de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitiera un fallo que obliga al club a abonar las cantidades económicas pendientes a su exjugador marroquí Abdelhamid Maali, con una clara advertencia de sanciones que podrían llegar a la prohibición de inscripción en caso de no cumplir con el pago dentro del plazo establecido.

El portal marroquí "Le360 Sport" reveló que la Cámara de Estatus de Jugadores de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitió una resolución que obliga al club Zamalek a abonar las cantidades económicas pendientes al jugador marroquí Abdelhamid Maali, quien actualmente defiende los colores de su club de origen, el Ittihad Tánger.

El portal precisó que la FIFA concedió al Zamalek un plazo no superior a 45 días desde la fecha de notificación para ejecutar el fallo, con el fin de evitar la imposición de sanciones adicionales que podrían incluir la prohibición del club de inscribir jugadores durante dos periodos de fichajes consecutivos, de acuerdo con los reglamentos que rigen las disputas dentro de la federación internacional.

El fallo obligó al club Zamalek a abonar cerca de 550.000 dólares, que representan el importe restante de las cantidades económicas adeudadas al jugador en virtud del contrato que unió a ambas partes.

Esta resolución llega para sumar un nuevo expediente a la serie de casos que afronta el club en el periodo actual, en medio de los múltiples litigios relacionados con las cantidades económicas de los jugadores.

El origen de la crisis se remonta a que Abdelhamid Maali, de 20 años, rescindió su contrato con el club Zamalek de forma unilateral, antes de presentar una denuncia oficial ante la Federación Internacional de Fútbol para reclamar el cobro de sus cantidades económicas atrasadas.

Tras estudiar el expediente, la Cámara de Estatus de Jugadores emitió su resolución obligando al Zamalek a abonar el importe adeudado dentro del plazo establecido, con la advertencia de imponer sanciones deportivas en caso de no ejecutar el fallo.