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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

La FIFA golpea a los Faraones antes del partido contra Australia

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
M. Lasheen
Australia
Egipto

La selección de Egipto ha recibido un golpe de la FIFA antes de enfrentarse a Australia el próximo viernes.

El equipo se prepara para medirse a Australia en la ronda de 32 del Mundial 2026.

La web de la FIFA publicó la lista de sancionados para la ronda de 32 del viernes.

En ella solo aparece el egipcio Muhannad Lashin, quien se pierde el encuentro por acumulación de amonestaciones.

Lashin fue amonestado ante Nueva Zelanda e Irán.

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Australia
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Egipto
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Egipto apeló la segunda amonestación, pero el recurso fue denegado.

Egipto terminó segunda del Grupo 7 con 5 puntos y Australia segunda del Grupo 4 con 4.

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