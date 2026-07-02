La FIFA evalúa cambiar la fecha del Mundial, lo que despierta dudas sobre el calor en Marruecos

En 2022, por las altas temperaturas de Catar, la FIFA trasladó la Copa del Mundo al invierno europeo, en plena temporada local.

Sobre el terreno de juego, el nivel de las selecciones fue bien recibido y muchos jugadores y entrenadores celebraron que el torneo se disputara en plena temporada europea.

Ante el calentamiento global y el aumento de las temperaturas en junio y julio, la FIFA evalúa ahora revisar todo su calendario, según la cadena francesa «Radio Monte Carlo».

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Desde hace varios días, algunas sesiones de entrenamiento se realizan en condiciones climáticas muy difíciles, situación que se repite en varias ciudades con notables diferencias meteorológicas según el estadio.

Estas circunstancias reavivan el debate en la FIFA: ¿se debe mantener el Mundial en verano? Y, de ser así, ¿bajo qué condiciones?

Según las últimas informaciones, la FIFA analiza una reestructuración más exhaustiva del calendario internacional para los años posteriores al Mundial de 2030.

El calendario actual llega hasta 2030, cuando la Copa del Mundo se disputará en verano, repartida entre tres continentes, con Portugal, España y Marruecos como sedes principales.

La situación en Marruecos

Un alto cargo de la FIFA declaró: «Hay una toma de conciencia gradual sobre esta cuestión. ¿Os imagináis jugar ahora mismo en Marrakech?».

Según datos del servicio meteorológico francés del 2 de julio, en Rabat se registraron 35 °C, mientras que en Marrakech la temperatura alcanzó los 43 °C.

Aunque la FIFA no planea modificar la fecha del Mundial 2030, el responsable insistió en que «hay que planteárselo seriamente» para las próximas ediciones y destacó que Infantino «no se cierra en absoluto a esta idea».

Y añadió: «Siempre se dice: sí, pero el estadio tendrá aire acondicionado. Pero no solo hay que tener en cuenta el terreno de juego, sino la situación en su conjunto. ¿Son los campos de entrenamiento adecuados para el calor extremo? ¿Son las instalaciones de la FIFA adecuadas para el público y para las personas que trabajan allí? ¿Hay que modificar el horario de los partidos?».

Y concluyó: «No solo importa el estadio. ¿Imaginan estar en la zona de aficionados a 43 grados? No aguantarían ni tres minutos».

¿Un calendario europeo basado en el año civil?

Se espera que el Mundial 2034, en Arabia Saudí, se juegue en invierno, aunque la fecha aún no está confirmada por la FIFA.

La edición de 2038 y los torneos de categorías inferiores también se analizarán con detalle.

El calentamiento global podría obligar a la FIFA a revisar su calendario e incluso a que algunas federaciones, sobre todo europeas, adopten la temporada por año civil, como ya sucede en muchos campeonatos, según «Radio Monte Carlo».

¿Se podrá seguir jugando al fútbol en verano?

Algunas cadenas de televisión consultadas no descartan la idea.

Uno de los responsables afirmó: «El Mundial de 2022 nos ha demostrado que se pueden alcanzar excelentes índices de audiencia», antes de añadir: «Pero si retiramos el Mundial del verano debido al calor, no creo que la Liga francesa pueda sustituir a esta competición, ya que el calor se ha vuelto muy intenso incluso en Francia durante el mes de julio».

Algunos expertos sugieren adelantar el torneo dos semanas. Por ahora no hay decisión final, pero el debate sigue abierto en la FIFA.

Gianni Infantino afirmó en la conferencia de la EFC en octubre de 2025: «No se trata solo del Mundial, sino de una reflexión general. Incluso en algunos países europeos, jugar en julio se ha vuelto extremadamente caluroso».

Y añadió: «El mejor mes para jugar, junio, no se aprovecha en Europa. Necesitamos una reflexión global».