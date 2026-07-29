La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) defendió la decisión de expulsar al suizo Breel Embolo durante el partido ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, asegurando que la intervención de la tecnología del videoarbitraje (VAR) en la jugada se produjo conforme a una interpretación aprobada del apartado de "identidad equivocada", pese a la polémica que generó la jugada y a las declaraciones del International Football Association Board (IFAB) al respecto.

La cuenta oficial de la FIFA en la plataforma X citó a un portavoz de la Federación Internacional, que declaró: "La interpretación de la FIFA sobre la identidad equivocada se ha aplicado de forma coherente durante el Mundial. Hubo dos casos en los que se identificó por error a un jugador como autor de una infracción merecedora de tarjeta amarilla, y el videoarbitraje aconsejó al árbitro corregir el error fáctico derivado de la simulación del rival".

Lee también

¿Cuál es el "elixir de la vida" que ha mantenido a Messi y Cristiano en los terrenos de juego hasta ahora?

Encabezados por Salah: estrellas mundiales sin club en plena mitad del mercado de fichajes

Y añadió el portavoz de la FIFA: "La simulación en sí no puede ser objeto de duda, y no debería conllevar una sanción disciplinaria contra un rival que pudiera acarrear consecuencias adicionales, como la expulsión por una segunda tarjeta amarilla o la suspensión por acumulación de tarjetas".

Y continuó: "No consideramos que esto fuera un error del árbitro ni del videoarbitraje, y la decisión fue una corrección en favor de la justicia".

Y agregó: "Somos conscientes de los comentarios del IFAB recogidos en su circular, y hemos estado en contacto con ellos en todo momento; nos han confirmado que esta interpretación es correcta, que ha tenido una buena acogida y que formará parte de las discusiones relativas a la revisión del protocolo de la tecnología del videoarbitraje (VAR), tal y como se debatió en la última asamblea general anual".

¿Qué ocurrió con Embolo?

Durante la segunda parte del partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final, Embolo, jugador de Suiza, cayó sin contacto con Leandro Paredes, por lo que el árbitro portugués João Pinheiro señaló una falta contra el argentino y le mostró una tarjeta amarilla.

Pero el videoarbitraje intervino y, tras revisar la jugada, consideró que Embolo había simulado haber recibido la falta, por lo que se anuló la amonestación de Paredes y la tarjeta pasó al suizo, que era la segunda para él en el encuentro, siendo expulsado en el minuto 72.

El marcador era entonces de 1-1, antes de que Argentina aprovechara la inferioridad numérica de Suiza y marcara dos goles en la prórroga, para ganar 3-1 y clasificarse a las semifinales.

Cabe recordar que una jugada similar ocurrió durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos en la fase de grupos, y al final también fue amonestado el jugador paraguayo Miguel Almirón, por intentar engañar al árbitro.



