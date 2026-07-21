La FIFA decide tras el caos en la final del Mundial y anuncia una sorpresa sobre Leandro Paredes

La FIFA investiga los incidentes tras la final del Mundial entre España y Argentina (1-0). Tras el pitido final se produjeron altercados en los que Leandro Paredes estuvo implicado, aunque no recibió tarjeta roja.

En un principio, Paredes pareció el principal instigador, pero las imágenes mostraron que Nahuel Molina golpeó primero a Rodri en el pecho cuando este iba a celebrar el título.

A continuación, Eric García y Paredes se enzarzaron y el argentino le propinó una patada mientras caía. Gavi también intervino: le asestó un golpe que hizo que Paredes perdiera los estribos.

La FIFA ha anunciado que abrirá una investigación sobre el incidente, sin precisar cuál, aunque se sabe que Paredes fue protagonista.

Aunque en un principio se dudó, la FIFA ha confirmado a la BBC que el árbitro Slavko Vincic no le mostró la roja.

La FIFA ha nombrado un fiscal disciplinario, como establece el artículo 36 de su reglamento.

Aún no hay fecha para la conclusión de la investigación. «La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará más detalles más adelante, tan pronto como se haya completado el informe del fiscal», indicó el organizador del Mundial.