La FIFA contacta a la Federación Tunecina por la crisis de dopaje... ¿Habrá sanciones?

La FIFA decidió sancionar a varios jugadores de la selección tunecina del Mundial 2026 tras dar positivo en controles antidopaje.

El diario británico «Daily Mail» informó que al menos ocho jugadores tunecinos dieron positivo por «clenbuterol», sustancia prohibida que se usa para dilatar los bronquios.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la causa fue el consumo de carne contaminada durante la estancia del equipo en México, no el dopaje.

Según la cadena tunecina «Mosaïque», la FIFA ha informado a la Federación Tunecina de Fútbol de que no habrá sanciones para los jugadores.

La misma fuente añadió que la FIFA comunicó a la Federación Tunecina de Fútbol que se había demostrado que los jugadores habían consumido carne local que contenía sustancias prohibidas utilizadas para quemar grasas.

La selección tunecina cerró su participación en el Mundial 2026 con tres derrotas contundentes: 5-1 ante Suecia, 4-0 frente a Japón y 3-1 contra Países Bajos. Estos resultados llevaron a la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi tras el primer partido, un hecho sin precedentes en la Copa del Mundo.