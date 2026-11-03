La Federación Internacional de Fútbol reveló una nueva decisión en relación con el polémico plan de su presidente, Gianni Infantino, que tenía como objetivo incorporar a inversores del sector privado en el torneo de la Copa del Mundo.

Infantino buscaba fundar una empresa bajo el nombre de "FIFA Forward Enterprise" con el objetivo de gestionar los intereses comerciales del torneo de la Copa del Mundo y de otras competiciones pertenecientes a la FIFA, de manera que inversores del sector privado poseyeran una participación minoritaria en ella.

Se decidió renunciar a este plan el pasado mes de agosto, después de que lo rechazaran tres confederaciones continentales y de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) amenazara con boicotear las competiciones de la FIFA.

Según la cadena británica "BBC", la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) permitirá a los miembros de su consejo consultar los documentos principales relacionados con el plan de Gianni Infantino para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores del sector privado, pero solo en su sede de Zúrich.

La propuesta llegó en una carta del secretario general, Mattias Grafström, enviada apenas unas horas antes del plazo final que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) había fijado a la FIFA, el 2 de noviembre, para publicar los detalles de la propuesta y responder a las preguntas relacionadas con el proceso de toma de decisiones.

Los miembros disponen de dos semanas para inscribirse, y aún no está claro qué documentos se presentarán.

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA que el mes pasado criticó la falta de transparencia de Infantino, tiene la intención de aceptar la propuesta.

Según los informes, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) consideró inviable el plazo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para responder a más de 100 preguntas, debido a que la federación está centrada en el nuevo torneo de la Copa del Mundo Juvenil y en un congreso extraordinario. Además, sus respuestas están limitadas a causa de la demanda judicial que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol presentó en Estados Unidos.

Los documentos estarán disponibles "con arreglo a estrictos protocolos de revisión para preservar la confidencialidad".