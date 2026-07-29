La Federación Internacional de Fútbol Asociación, "FIFA", anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Federación Argentina de Fútbol y varios de sus jugadores, a raíz de diversas presuntas infracciones cometidas durante la Copa del Mundo, entre las que destaca la utilización de un evento deportivo para promover posturas políticas.

La decisión se produjo a raíz de lo ocurrido tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales, en la ciudad de Atlanta, cuando algunos jugadores de la selección desplegaron una pancarta con la leyenda "Las Islas Malvinas son argentinas", en referencia directa al histórico conflicto entre ambos países por la soberanía de las islas.

La FIFA confirmó, en un comunicado oficial, que el aprovechamiento de las competiciones deportivas para expresar mensajes ajenos al deporte constituye una clara violación de las normas disciplinarias, señalando que no es la primera vez que ocurre, ya que anteriormente había impuesto a Argentina una multa de 20.000 libras esterlinas en 2014 por una pancarta similar antes de un partido amistoso frente a Eslovenia.

Las acusaciones no se limitaron al incidente de la pancarta, sino que incluyeron una larga lista de infracciones durante el torneo, entre ellas cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, fallos en la aplicación de los protocolos de seguridad, además de mensajes inapropiados por parte del equipo y de su afición, y el lanzamiento de objetos desde las gradas en más de un encuentro.

La investigación también se extendió a los sucesos del partido final, que Argentina perdió ante España por 1-0 tras la prórroga en Nueva Jersey, donde estalló una breve trifulca tras el pitido final, después de que el centrocampista Leandro Paredes derribara al astro español Gavi, antes de que los suplentes de la selección española irrumpieran en el terreno de juego para celebrar.

Paredes afronta tres cargos por agresión, mientras que su compañero Nahuel Molina afronta dos, y tanto Molina como Thiago Almada, el exjugador y miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, además de Gavi, afrontan un cargo relacionado con conducta antideportiva.

La FIFA cerró su comunicado subrayando que "conforme al Código Disciplinario, se ha dado a los acusados la oportunidad de exponer su posición, tras lo cual la Comisión Disciplinaria emitirá su decisión en el momento oportuno".