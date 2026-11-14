La Federación Saudí pone punto final al asunto del futuro de Donis

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La Federación Saudí de Fútbol zanjó su postura sobre el futuro del griego Georgios Donis, director técnico de la selección saudí, después de que una fuente oficial confirmara la continuidad del entrenador en su cargo durante el próximo periodo, en un momento en el que este último manifestó su deseo de dirigir a Arabia Saudí durante la Copa Asiática 2027.

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El diario "Arriyadiyah" recogió este sábado de una fuente oficial de la Federación Saudí la confirmación de que Donis continúa en su cargo, teniendo en cuenta que su contrato actual finaliza el próximo mes de julio, coincidiendo con la reprogramación de la fecha del torneo continental.

El entrenador griego había hablado sobre su futuro tras conducir a la selección saudí a la victoria sobre Corea del Sur por 3-2, en el partido amistoso que les enfrentó la noche del pasado viernes en el estadio Jassim bin Hamad, en la capital catarí, Doha.

Donis declaró durante la rueda de prensa: "Saben que soy una persona franca, no soy un entrenador cualquiera, sino parte inseparable de Arabia Saudí y he vivido muchas experiencias aquí".

Y añadió: "Tras el aplazamiento de la Copa Asiática, informé a mi cuerpo técnico de que nuestro contrato finaliza antes de la nueva fecha del torneo, y después algunos barajaron nombres de grandes entrenadores, y esos son rumores que no aportan absolutamente nada".

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Y prosiguió: "Incluso después de mi regreso de Yeda, un amigo griego en Neom me habló de noticias sobre mi destitución tras la Copa del Golfo, y aquí estoy hoy, continuando con la selección".

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Y agregó: "Los rumores no me afectan a mí personalmente, pero perjudican al vestuario, y quienes nos rodean son conscientes de la magnitud de nuestro trabajo, y lo que se dice no es justo con nosotros".

Y añadió, hablando de sus planes para la próxima etapa: "Si Donis es el entrenador, entonces tenemos que trabajar, y si no lo soy, seguiré apoyando a la selección y trabajando con el corazón por esta patria".

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El plan de Donis para la próxima etapa

El entrenador de la selección saudí aseguró que había preparado una visión clara para el futuro, explicando: "Mi plan está listo y se lo he explicado a todos, y habrá reuniones específicas con los cuerpos técnicos de las selecciones; progresaremos paso a paso y tenemos una nueva generación que posee todos los elementos del éxito".

Donis reveló la preparación de un plan para una concentración de preparación de la selección saudí durante el próximo mes de marzo, al que seguiría la disputa de la Copa Oro de la Concacaf, dentro del programa de preparación para los compromisos venideros.

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Una victoria que llegó en su momento

Lo que más alegra a Georgios Donis es que la victoria sobre Corea del Sur llegó pocos días después de la polémica suscitada en torno a su futuro con la selección saudí, ya que algunos informes aseguraban que dejaría su cargo durante el próximo periodo.

Esas noticias surgieron a pesar de que fue el propio entrenador griego quien condujo a la selección saudí a la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Golfo 27", tras una ausencia de 23 años completos de los podios.

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Sin embargo, algunos críticos deportivos pusieron en duda el trabajo de Donis con la selección saudí en el torneo del Golfo, y consideraron que la conquista del título se debió a la fortaleza de los elementos de la selección saudí en comparación con los rivales, como prueba del fracaso en la clasificación desde la fase de grupos en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Los críticos consideraron que la verdadera talla del entrenador griego se mostrará en mayor medida en los partidos de peso que disputará la selección saudí durante el próximo periodo, al estilo del propio partido ante Corea del Sur.

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No cabe duda de que la victoria sobre una selección del nivel de Corea del Sur, tras una ausencia de 21 años, es una nueva incorporación al inmaculado historial de Donis con la selección saudí, lo que disipa las dudas a su alrededor y confirma su permanencia al frente del equipo.

Los números de Donis con la selección saudí

La selección saudí logró la victoria sobre Corea del Sur por 3-2, en el partido que supuso el duodécimo enfrentamiento del equipo bajo la dirección de Donis, quien asumió el cargo el pasado mes de abril.

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El entrenador griego logró durante este periodo conducir a la selección a la conquista de la vigesimoséptima Copa del Golfo Arábigo, que acogió Yeda hace cinco semanas.

El balance del equipo bajo su dirección alcanzó las 6 victorias y 4 empates frente a dos derrotas, sus jugadores marcaron 16 goles, mientras que su portería encajó 9 goles.