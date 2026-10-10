La Federación Portuguesa sorprende a Cristiano Ronaldo con un paso que genera interrogantes: ¿se acabó la crisis?

La Federación Portuguesa de Fútbol celebró el gol de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr saudí, en un gesto que llamó la atención en medio de la polémica continua sobre la relación del capitán de Portugal con la selección de su país, tras su marcha de la concentración del equipo durante el último parón internacional, a raíz de su desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

Ronaldo regresó a Arabia Saudí después de abandonar la concentración de la selección, para participar con el Al Nassr en el enfrentamiento ante el Al Diriyah, ayer viernes, en el marco de la octava jornada de la Liga Profesional Saudí, y marcar el primer gol en el partido que terminó con victoria de su equipo por 3-0.

La Federación Portuguesa se apresuró a poner el foco en el gol de Ronaldo, que supuso el número 980 de su carrera, a través de sus cuentas en las redes sociales.

La Federación Portuguesa publicó la frase: "Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr".

Esta reacción llegó en un momento en el que la Federación Portuguesa aún mantiene el silencio oficialmente sobre la crisis que desató la salida de Ronaldo de la concentración, y las declaraciones cruzadas que la siguieron en el contexto del desacuerdo con Jesus.

El capitán de Portugal había insinuado que asumía la responsabilidad de sus actos, y también habló de la posibilidad de ser sancionado, sin que la Federación Portuguesa haya emitido hasta ahora un comunicado oficial sobre el incidente. ¿Supone el gesto de la federación una prueba del fin de la crisis entre ambas partes?

Ignorado el gol de Samu Costa

En cambio, el segundo gol del Al Nassr en la portería del Al Diriyah no recibió la misma atención por parte de la Federación Portuguesa, pese a que su autor, Samu Costa, es un jugador de la selección que ha disputado 7 partidos internacionales, y además marcó tras un pase de su compatriota João Félix, que vive un buen momento con la selección.

En cuanto al tercer gol del equipo saudí, lo marcó el francés Kingsley Coman, para que el Al Nassr sentenciara el partido con un contundente 3-0.