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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La Federación Palestina envía una carta a Hossam Hassan

Argentina vs Egipto
Argentina
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H. Hassan
Egipto
Palestina

La Federación Palestina de Fútbol ha enviado un mensaje importante a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto.

Tras la histórica clasificación de los «Faraones» a octavos del Mundial, tras vencer a Australia, Hossam Hassan izó la bandera de Palestina.

Además, dedicó la histórica victoria a los pueblos egipcio y palestino, asegurando que su corazón está con Palestina.

La cuenta de la Federación Palestina publicó en X: «No todas las victorias se miden por los resultados... Algunas se miden por las actitudes».

Y añadió: «Gracias al capitán Hossam Hassan, que ha demostrado que Palestina sigue viva en los corazones honrados y que su bandera seguirá ondeando en manos libres».

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Argentina crest
Argentina
ARG
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Egipto
EGY

Egipto se prepara para enfrentar a Argentina el martes en los octavos de final.

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