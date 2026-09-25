La Federación Noruega decide "aislar" a Haaland tras la crisis del Manchester City

No habían pasado ni horas desde que estallara el mayor escándalo financiero de la historia de la Premier League cuando sus repercusiones empezaron a golpear la concentración de la selección noruega, y su primera víctima fue la estrella Erling Haaland.

En un paso sorpresivo que revela la magnitud de la preocupación dentro de la Federación Noruega de Fútbol, esta decidió cancelar la rueda de prensa que estaba prevista para Haaland mañana sábado, en un claro intento de protegerlo de la avalancha de preguntas incómodas sobre el destino de su club, el Manchester City.





El diario "The Athletic" había hecho estallar la bomba la tarde del viernes, revelando que una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones sistemáticas de las reglas del juego limpio financiero durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018, un veredicto que la comentarista deportiva de la cadena TV2, Mina Finstad Berg, describió como algo que "sería como un terremoto si es cierto que fueron declarados culpables en todos los cargos salvo uno".

Un mensaje y su contrario en cuestión de horas

Según lo que supo la cadena noruega TV2, la Federación Noruega busca ahora por todos los medios proteger a Haaland de cualquier pregunta sobre este espinoso asunto.

Más temprano el viernes, el director de comunicación de la federación, Morten Skjønsberg, envió un mensaje oficial a los medios de comunicación en el que confirmaba que Erling Haaland y el seleccionador nacional, Ståle Solbakken, ofrecerían una rueda de prensa conjunta el sábado.

Pero la noche del viernes todo se dio la vuelta, y llegó un mensaje contrario y escueto de la federación que decía: "Estamos realizando modificaciones en la rueda de prensa prevista para mañana; estarán presentes Solbakken, Ørsnes y Schjelderup en la planta baja".

El nombre de Haaland fue retirado por completo de la lista y sustituido por otros dos compañeros, Ørsnes y Schjelderup, en una clara señal de que se dieron instrucciones para aislar a la estrella de los medios hasta que se aclare el panorama.

Esta decisión llega mientras el Manchester City confirmaba que apelará el veredicto y que los procedimientos siguen en curso, pero la Federación Noruega prefirió no arriesgarse y poner a su delantero estrella en un enfrentamiento directo con preguntas para las que actualmente no tiene respuestas.











