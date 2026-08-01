La Federación Marroquí de Fútbol anunció este sábado su apoyo a la decisión del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, de retirar el proyecto "FIFA Forward Enterprise", que tenía como objetivo crear una nueva entidad comercial vinculada a los derechos de las competiciones de la FIFA.

La Federación Marroquí confirmó, en un comunicado oficial, que su presidente Fouzi Lekjaa dio la bienvenida a la decisión de Infantino, al considerar que la retirada del proyecto beneficia a la familia del fútbol mundial.

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El comunicado consideró que "lo que se ha logrado en los últimos años a través de los programas de desarrollo de la FIFA, especialmente en África, representa un logro importante que debe preservarse, en beneficio de todas las federaciones miembros".

Añadió que "la unidad de la familia del fútbol mundial debe seguir teniendo prioridad sobre cualquier desacuerdo que pueda surgir en torno a las reformas propuestas".

La Federación Marroquí señaló que Lekjaa recalcó que "la decisión del presidente de la FIFA refleja su visión de dar prioridad a la unidad y la cohesión entre las federaciones miembros, mediante un enfoque participativo orientado al desarrollo del fútbol".

Asimismo, Lekjaa renovó, según el comunicado, su apoyo a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino, y a "todas las iniciativas dirigidas a fortalecer y desarrollar el fútbol a nivel mundial".

La Federación Marroquí concluyó su comunicado subrayando que "la unidad de la familia del fútbol mundial sigue siendo el principio fundamental que debe inspirar todas las decisiones dentro del deporte".