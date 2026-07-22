La Federación Inglesa presenta la primera acusación oficial en el escándalo de espionaje

La Federación Inglesa de Fútbol anunció este miércoles la presentación de una acusación formal contra Tonda Eckert, director técnico del Southampton, en relación con el caso de espionaje que generó una amplia controversia durante la temporada pasada.

La agencia "Reuters"informó de que la Federación Inglesa considera que Eckert aprobó la vigilancia de las sesiones de entrenamiento de los clubes Oxford United, Ipswich Town y Middlesbrough antes de sus enfrentamientos ante el Southampton, lo que se consideró una infracción de los reglamentos que rigen la competición.

Lee también

Dos estrellas del Al Ahly y de la selección de Egipto sobre la mesa de la Federación Saudí

El Barcelona provoca la ira de su afición con una imagen de un jugador del Real Madrid

Una comisión disciplinaria independiente había anunciado, el pasado mayo, que el entrenador reconoció haber dado su aprobación a esta conducta, lo que llevó a la exclusión del Southampton de la final del play-off de ascenso a la Premier League.

Tras la conclusión de la investigación llevada a cabo por la Federación Inglesa, se presentó contra Eckert un cargo de conducta indebida por su presunta infracción de los reglamentos, mientras que la Federación aclaró, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que el entrenador está obligado a responder a las acusaciones en un plazo máximo hasta el 28 de julio.

Comunicado del Southampton

Por su parte, el Southampton emitió un comunicado en el que confirmó tener conocimiento de la acusación, y dijo: "Tonda y el club seguirán cooperando de forma plena y transparente con la Federación Inglesa de Fútbol".

Y añadió: "Asimismo, el club seguirá brindando su pleno apoyo a Tonda y a su cuerpo técnico, mientras trabajamos para lograr nuestro objetivo de regresar a la Premier League".

El Southampton había sido sancionado con la exclusión de la final del play-off de ascenso a la Premier League, descrita como "la más cara del fútbol", dado que ganarla otorga a su vencedor el billete de ascenso a la máxima categoría, además de ingresos económicos futuros estimados en unos 200 millones de libras esterlinas (268,1 millones de dólares), y ello después de que el club reconociera haber vigilado los entrenamientos de sus rivales menos de 72 horas antes de los partidos.

A raíz de la crisis, el entrenador alemán, Eckert, publicó una disculpa a través de las cuentas del Southampton en las redes sociales, en la que aseguró que observar los entrenamientos de los rivales era una "práctica habitual" en otras ligas en las que había trabajado anteriormente.