La Federación Inglesa asesta un nuevo golpe al Arsenal tras el desastre de la Carabao

El Arsenal recibió un duro golpe después de que la Federación Inglesa de Fútbol anunciara este jueves el rechazo del recurso presentado por el club contra la tarjeta roja que recibió su joven joya Max Dowman en el partido de la Copa de la Liga.

El jugador, de apenas 16 años, había sido expulsado en el minuto 85 del catastrófico encuentro del pasado martes, que el Arsenal perdió por penaltis 5-3 ante el Fleetwood Town, un club de cuarta división, tras el empate 1-1, después de patear al jugador rival Harrison Neal en una entrada violenta.

Una comisión independiente rechaza el recurso del Arsenal

El Arsenal presentó posteriormente un doble recurso contra la propia decisión de la expulsión y contra la dureza de la sanción, pero la Federación Inglesa confirmó en un comunicado oficial que una comisión reguladora independiente rechazó ambas alegaciones.

La Federación dijo, en su comunicado: "Un órgano regulador independiente ha anunciado el rechazo de las alegaciones de expulsión improcedente y sanción excesiva presentadas en el caso de Max Dowman, y el jugador del Arsenal será suspendido durante tres partidos", señalando que las razones detalladas de la decisión se publicarán más adelante.

Tres partidos de fuego sin la joven promesa

Con esta decisión, Dowman se perderá tres partidos domésticos decisivos del Arsenal en la liga ante Liverpool, Hull City y Newcastle United, lo que significa su ausencia de las competiciones domésticas hasta el gran duelo en el que el Arsenal recibe al Manchester City el 29 de noviembre.

Por el contrario, la decisión trae una única buena noticia para Mikel Arteta, ya que la suspensión no se aplica a las competiciones europeas, lo que significa que Dowman seguirá estando disponible para participar en el esperado partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Slavia de Praga el 4 de noviembre.