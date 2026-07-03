La Federación Holandesa recurre a la justicia... Los hechos posteriores a la derrota ante Marruecos llegan a la Fiscalía

Las repercusiones del partido de dieciseisavos en Monterrey (México) no acabaron con el pitido final. Lo que empezó como una decepción deportiva se convirtió en un asunto de opinión pública tras inundar las redes sociales con comentarios que superaron los límites de la crítica aceptable.

La Federación Holandesa de Fútbol denunció ante la Fiscalía General los mensajes racistas recibidos tras la derrota por 3-2 en los penaltis contra Marruecos, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga del lunes.

Los insultos, según la Federación, apuntaron sobre todo a los tres jugadores que fallaron sus penaltis: Justin Kluivert, Quinten Timber y Crescencio Summerville. El organismo anunció que remitirá todos los mensajes ofensivos a la justicia para que adopte las medidas legales pertinentes.

El comunicado añadía: «Lamentablemente, es imposible detectar y detener todas las reacciones racistas, pero la Federación Holandesa de Fútbol quiere enviar un mensaje muy claro: hay límites, y quienes los traspasen sufrirán las consecuencias».

El primer ministro Rob Jetten, que compareció ante la prensa el viernes, confió en que la Fiscalía actúe «para que sirva de ejemplo» y calificó los hechos de «totalmente inaceptables».

Gieten añadió: «En un instante son nuestros hijos y no vemos el color de su piel cuando llevan la camiseta naranja; pero cuando uno falla un penalti, les llueven insultos por todas partes».

Holanda, que ha llegado tres veces a la final del Mundial, quedó eliminada en dieciseisavos ante Marruecos en Monterrey tras empatar 1-1 y perder la tanda de penaltis.