La Federación Francesa expulsa a un miembro del cuerpo técnico de Zidane antes de su primer partido: ¿cuál es el motivo?

Pese a no haber aparecido en ningún partido hasta el momento, la Federación Francesa ha prescindido de uno de los integrantes del nuevo cuerpo técnico de la selección absoluta, dirigida por Zinedine Zidane.

Zidane, leyenda de la selección de Francia y del Real Madrid, fue nombrado seleccionador francés el 29 de julio de 2026, en sustitución de su compatriota y excompañero Didier Deschamps, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

Aunque en un principio estaba previsto que Marc Ritali se incorporara al nuevo cuerpo técnico de Zinedine Zidane en la selección francesa, finalmente no formará parte de esta experiencia. Según el diario "L'Équipe", Marc ha sido reemplazado por Serge Isidoro, que se unirá al cuerpo médico en su lugar.

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El motivo: una entrevista que Ritali concedió a mediados de agosto a la cadena RMC Sport, en la que expresó su alegría y su sorpresa por haber sido elegido para incorporarse al equipo de Zidane.

Cabe recordar que esta aparición mediática no había contado con la aprobación previa de la Federación Francesa de Fútbol.

Esta aparición mediática provocó el malestar de Hervé Colado, el nuevo médico de la selección francesa, con quien Ritali iba a trabajar.

Según el diario L'Équipe, se vulneró el deber de confidencialidad, lo que llevó a su sustitución por Serge Isidoro.

Ritali ya había sido presentado como uno de los miembros del nuevo equipo de Zidane y había manifestado públicamente su sorpresa por este nombramiento.

Una aventura que debía comenzar con la selección francesa, pero que finalmente terminó incluso antes de su primera concentración.

La selección de Francia se prepara para disputar cuatro partidos en la Liga de Naciones de la UEFA, en los que se enfrentará a Turquía el 25 de septiembre, luego a Bélgica el 29 del mismo mes, antes de medirse a Italia el 2 de octubre, y cerrará sus compromisos con otro duelo ante Bélgica el 5 de octubre en suelo francés.