La Federación Francesa apacigua una gran polémica en la concentración de los Bleus antes del Mundial

La Federación Francesa de Fútbol ha resuelto la crisis que surgió durante la preparación de la selección para el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según L'Équipe, el conflicto giraba en torno a las primas de participación.

Este jueves, RTL informó que la Federación y la selección llegaron a un acuerdo sobre las primas de rendimiento para el torneo.

Aunque aún se discute el reparto de las primas según el rendimiento del equipo, las negociaciones fueron tensas en los últimos días.

Tras algunos ajustes, se alcanzó un acuerdo definitivo que desactiva la crisis y tranquiliza a jugadores y cuerpo técnico.

La selección, dirigida por Didier Deschamps, podrá así iniciar su camino con confianza frente a Senegal el 16 de junio.