La Federación Española de Fútbol zanjó la polémica sobre el futuro de su seleccionador campeón del mundo y anunció oficialmente el inicio de las negociaciones para prolongar el contrato de Luis de la Fuente durante un largo periodo.

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, confirmó en declaraciones a RNE que ya trabaja en la renovación del contrato del técnico, que actualmente finaliza en 2028, para que continúe "más allá de 2030".

Louzán declaró: "Ya estamos trabajando en la renovación del contrato de Luis de la Fuente, que actualmente finaliza en 2028, para que se extienda más allá de 2030 o en torno a ese año. Creo que Luis lo merece, y cuando asumí el cargo teníamos que renovarle rápidamente porque nos condujo a este éxito con todo su equipo, y ahora debe formar parte del proyecto a largo plazo".

Louzán elogió la personalidad del entrenador más laureado en la historia del fútbol español en todas sus categorías, afirmando: "La sencillez de Luis de la Fuente y su alta ética de trabajo son lo que nos ha llevado a este éxito, junto a un grupo inolvidable de jugadores en esta selección que representa a España".

La final de 2030 debe disputarse en España

En otro asunto, Louzán lanzó un mensaje contundente sobre la final del Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, al afirmar que celebrar la final fuera de España carece de lógica.

El presidente de la Federación Española dijo: "No tendría sentido que ningún otro país que no sea España acogiera esta gran final del Mundial. España tiene toda la intención, como debe ser, porque ha sido pionera desde el principio junto a Portugal, y tenemos el 55 % del peso de este Mundial".

Y añadió con gran confianza tras las conquistas de España del título mundial masculino y femenino: "Ustedes saben lo que significa España en el mundo, y cualquier otro resultado que no sea la victoria de España en la final sería incomprensible".

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