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La Federación Española de Fútbol ha sancionado a Jesús Owono con doce partidos por la falta sobre Jesús de Miguel que le costó la vida al delantero español.

El lunes 2 de noviembre, poco antes del final del partido de LaLiga 2 entre el Tenerife y el Andorra, ocurrió la tragedia.

Ambos equipos ya habían sufrido una expulsión y el marcador era de 2-2 cuando, en el séptimo minuto del tiempo añadido, se produjo la acción. De Miguel recibió un balón largo al espacio mientras Jesús Owono, portero del Andorra, salía de su área.

Como la jugada se desarrollaba cerca de la línea de medio campo, Owono no podía tocar el balón con las manos. Por eso intentó despejarlo con el pie, pero también golpeó con mucha fuerza en la cabeza a De Miguel, de 30 años.

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Tras recibir atención médica durante varios minutos, De Miguel fue retirado del campo en camilla y trasladado al hospital. Medios españoles informan de que, además, sufrió un paro cardíaco y de que su corazón volvió a latir gracias a las maniobras de reanimación.

El lunes por la noche, la situación de De Miguel parecía estabilizarse, pero el martes por la mañana el Tenerife comunicó que había empeorado. Poco después, el delantero español falleció a consecuencia de la falta.

La federación española ha sancionado ahora a Owono con doce partidos, el máximo que podía imponer por una falta. La policía aún investiga si también puede ser procesado penalmente.

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El miércoles de la semana pasada, Owono emitió un comunicado. «Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas y me resulta muy difícil asimilar lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús. Mis pensamientos están con él, su familia y todos los que lo querían».

«Sé que surgirán muchas cuestiones. Afrontaré todo lo que venga con el máximo respeto. En este momento, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que todos sentimos. Descansa en paz, Jesús».