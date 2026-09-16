La Federación Española anuncia una decisión oficial sobre Luis de la Fuente

La Real Federación Española de Fútbol anunció este miércoles una decisión oficial sobre el seleccionador de la absoluta, Luis de la Fuente.

De la Fuente dirigió a la selección española hasta la conquista del Mundial 2026, que se disputó hace unos meses en Estados Unidos.

La Real Federación Española de Fútbol anunció, a través de su presidente Rafael Louzán, durante la Cumbre del Fútbol Mundial, la renovación oficial del contrato del técnico por dos años, ya que su contrato actual estaba previsto que finalizara tras la Eurocopa 2028.

El diario "As" señaló que, como es lógico, el nuevo acuerdo modifica la estructura de su salario en reconocimiento a sus logros deportivos excepcionales, lo que lo situará entre los entrenadores mejor pagados.

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Louzán afirmó: "Sus resultados hablan por sí solos, y su ética de trabajo habla por sí sola... y la afición lo quiere y lo valora". Y añadió: "Le ofrecí ampliar su contrato porque no estaba entre los diez primeros en cuanto a salario. Lo estará. Estamos dando los últimos retoques al acuerdo para que pueda quedarse unos años más. Ha pasado aquí 14 años, y quiero que ponga fin a su trayectoria aquí".

Tras el éxito del Mundial, ambas partes acordaron reunirse después del verano para dar los últimos retoques a un acuerdo que se presentaba sencillo, y que ya ha quedado firmado.

La fecha de finalización del nuevo contrato, 2030, reviste una importancia especial, ya que ese año España acogerá los partidos principales del Mundial.

El anuncio de la renovación del contrato de De la Fuente llega dos días antes de que dé a conocer la primera lista de la selección española que disputará la Liga de Naciones de la UEFA.

El equipo se concentrará el martes 22 de septiembre para disputar cuatro partidos: Inglaterra contra España el sábado 26 de septiembre en el estadio de Wembley; España contra Croacia el martes 29 de septiembre en el estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla; España contra la República Checa el sábado 3 de octubre en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo; y Croacia contra España el martes 6 de octubre en el estadio Poljud de Split.