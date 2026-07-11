¡La Federación deja atónito a Youssef El Nesyri con una decisión impactante!

Al-Ittihad ha iniciado la reestructuración de su ataque en este mercado de verano, buscando fichajes más decisivos para la nueva temporada.

Según el diario «Okaz», la directiva busca una salida para el delantero marroquí Youssef En-Nesyri y negocia la llegada de otro ariete.

El jugador llegó en enero con grandes expectativas, pero su rendimiento no convenció a la directiva.

Paralelamente, busca fichar un nuevo delantero que marque la diferencia en las competiciones nacionales y continentales.

Lee también... El quinto alemán... El Al-Ittihad con Vising: entre la experiencia del Al-Ahly y la cruda realidad

Estas decisiones forman parte de la reconstrucción ofensiva tras una temporada irregular, donde fichar un ‘9’ extranjero se convirtió en prioridad para directiva y cuerpo técnico.

La identidad del nuevo fichaje podría confirmarse en los próximos días, pues las negociaciones siguen abiertas y se barajan varias opciones. La afición aguarda con interés la decisión final sobre el futuro de Al-Nusairi y el plan ofensivo del club para la nueva temporada.