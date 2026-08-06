La Federación de Fútbol zanja la polémica sobre el plazo para regularizar la situación de los clubes

La Federación Egipcia de Fútbol zanjó la polémica surgida en torno a las informaciones que hablaban de que había presentado una solicitud al Ministerio de Juventud y Deportes para conceder a varios clubes un plazo adicional con el fin de regularizar su situación legal y administrativa antes del inicio de la nueva temporada.

Una fuente responsable dentro de la Federación afirmó, en declaraciones a la prensa, que estas informaciones son totalmente falsas, y aclaró que la Federación no envió ninguna comunicación oficial al Ministerio de Juventud y Deportes que incluyera una petición para conceder a 22 clubes un plazo de una temporada completa, tal y como se difundió.

La fuente señaló que el hecho real es completamente distinto de lo que se planteó, ya que fue uno de los clubes, que todavía sufre una crisis relacionada con la obtención de la licencia legal, quien presentó una solicitud para conseguir un plazo con el fin de finalizar sus trámites, y no la Federación Egipcia de Fútbol.

La fuente subrayó que la Federación aplica los reglamentos vigentes a todos los clubes sin excepción, y que no ha presentado ninguna solicitud colectiva relativa a conceder un plazo a varios clubes, indicando que lo que se difundió en este asunto no se basa en ningún documento ni comunicación oficial emitida por la Federación.

La fuente concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de contrastar la información antes de difundir noticias relacionadas con las licencias de los clubes, y de recurrir a las fuentes oficiales, especialmente en medio de los preparativos en marcha para el inicio de las competiciones de la nueva temporada.

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