La Federación de Fútbol lo confirma de forma oficial: Zamalek y Pyramids en la Champions y el Ahly en la Confederación

La junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol celebró este sábado su reunión bajo la presidencia del ingeniero Hani Abu Rida, para debatir una serie de asuntos importantes relacionados con los preparativos de la temporada deportiva 2026-2027, además de resolver un conjunto de decisiones administrativas y técnicas que afectan a las selecciones nacionales y a las competiciones locales.

La reunión fue testigo de la emisión de varias decisiones destacadas, la más relevante de las cuales fue la formación de un comité para estudiar la renovación del contrato de Hossam Hassan, seleccionador de la primera selección de Egipto, además de nuevos nombramientos dentro de la federación y la aprobación de los clubes participantes en las competiciones continentales durante la próxima temporada.

Aprobación de los clubes participantes en las competiciones africanas

La junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol aprobó los clubes egipcios que representarán al fútbol egipcio en las competiciones africanas durante la temporada deportiva 2026-2027.

Tanto el Zamalek como el Pyramids participarán en la Liga de Campeones de África, mientras que el Al Ahly y el Zed disputarán las competiciones de la Copa Confederación Africana.

Un comité para la renovación del contrato de Hossam Hassan

La junta decidió formar un comité integrado por Khaled El Deranadily, Tarek Abou El Enein y Hamada El Sherbini, para determinar las cláusulas de la renovación del contrato con Hossam Hassan, seleccionador de la primera selección nacional.

Está previsto que el comité presente las recomendaciones y cláusulas a las que llegue al ingeniero Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, como paso previo para completar los trámites de la renovación.

Essam Abdel Fattah, presidente del Comité de Árbitros

La junta directiva aprobó el nombramiento de Essam Abdel Fattah como presidente del Comité de Árbitros para la temporada deportiva 2026-2027.

Asimismo, se decidió presentar la composición completa del Comité de Árbitros durante la próxima reunión de la junta directiva de la federación.

Shawky Gharib, director técnico de la federación

La junta aprobó el nombramiento de Shawky Gharib en el cargo de director técnico de la Federación Egipcia de Fútbol, dentro del plan de reestructuración de los aspectos técnicos dentro de la federación de cara a la nueva temporada.

Apoyo a los clubes populares y ajustes económicos

La junta directiva aprobó la nota del secretario general relativa al apoyo a los clubes populares, además de aprobar lo relativo al porcentaje de la retransmisión televisiva, así como los premios de las competiciones para la temporada deportiva 2026-2027, en el marco del desarrollo del sistema de competiciones locales y el apoyo a los clubes.

Aprobación del reglamento del cuerpo médico

La junta directiva también aprobó el reglamento del cuerpo médico correspondiente a los equipos y las selecciones nacionales, que entrará en vigor oficialmente a partir de la temporada deportiva 2026-2027, con el objetivo de organizar los aspectos médicos y elevar la eficiencia de la atención sanitaria de los jugadores en las distintas competiciones y selecciones.