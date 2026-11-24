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La Federación de Fútbol de Arabia Saudí estudia una reforma radical del cupo de extranjeros a partir de la temporada 2027-28 que podría provocar otra gran oleada de fichajes en las principales ligas europeas. Entre las propuestas figura elevar el límite a 18 jugadores por club o incluso eliminarlo para mejorar el nivel de la competición nacional.

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La liga estudia una ampliación radical del cupo

Según The Times, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí estudia varias opciones para transformar las normas de inscripción de plantillas de la Liga Roshn saudí de cara a la temporada 2027-28. Las propuestas incluyen elevar el cupo de extranjeros a 14, 16 o 18 jugadores por club. La opción más drástica sería eliminar el límite por completo. Cualquier cambio seguiría sujeto a estrictos controles financieros y reglamentarios, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

Un cambio profundo respecto a las normas actuales

Según la normativa vigente para 2026-27, los clubes de la Liga Profesional Saudí pueden inscribir a 10 extranjeros en una plantilla de 25 jugadores: ocho futbolistas sénior y dos menores de 21 años, además de una plaza adicional para un profesional nacido en Arabia Saudí. En los partidos de liga, las normas suelen limitar a ocho el número de extranjeros que pueden jugar, mientras que la Copa del Rey y la Supercopa de Arabia Saudí permiten que los 10 sean titulares.

Ampliar el cupo supondría un cambio importante y podría permitir a los clubes alinear un once titular compuesto íntegramente por extranjeros. Citando fuentes privadas, Asharq Al-Awsat añade que las conversaciones forman parte de una estrategia más amplia para animar a los jugadores saudíes a fichar por clubes extranjeros y dar más minutos al talento local en los clubes más modestos. Para respaldarla, la federación estudia un mecanismo financiero que ayude a los equipos con menos recursos a pagar los salarios de jugadores saudíes con contrato en clubes más ricos.

Ronaldo podría perderse la nueva etapa

Si se aprueban los cambios, clubes como el Al-Nassr tendrían mucha más libertad para fichar jugadores que acompañen a estrellas como Joao Felix y Sadio Mane. Sin embargo, puede que Cristiano Ronaldo ya no esté para vivir esa nueva etapa. Su contrato con el Al-Nassr expira el 30 de junio de 2027 y se espera que el delantero portugués complete la temporada 2026-27, aunque la retirada parece ahora la opción más probable después del próximo verano.

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Antes de comprometerse con cualquier reforma, la federación también ha enviado a los clubes un cuestionario oficial para recabar sus opiniones sobre el papel de las canteras, el desarrollo de los jugadores locales y el impacto de las estrellas extranjeras en el talento nacional.

Los resultados de la encuesta orientarán la decisión

La federación analizará ahora las respuestas de los clubes antes de decidir si amplía o elimina el límite de extranjeros para 2027-28. La aprobación de cualquiera de las medidas podría desencadenar una intensa oleada de fichajes durante el verano en las principales ligas europeas, mientras los equipos saudíes tratan de cubrir las nuevas plazas de sus plantillas. Al mismo tiempo, los responsables del fútbol saudí deberán compaginar esas ambiciones internacionales con medidas que protejan los minutos de juego de los jóvenes del país.