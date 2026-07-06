La Federación Brasileña desmiente a Trump: «Tus acusaciones son infundadas»

La Federación Brasileña de Fútbol reafirmó este lunes su apoyo al árbitro Rafael Klaus, quien expulsó al delantero estadounidense Folarin Balogun. Así respondió a las acusaciones del presidente Donald Trump y destacó que el colegiado cuenta con «una trayectoria marcada por la excelencia técnica, la conducta ética y el respeto absoluto por el fútbol».

Según el diario español «Marca», la CBF envió un comunicado a la prensa local en el que defendió a Klaus, a quien calificó como uno de los mejores árbitros del mundo y destacó que su carrera no tiene ningún incidente que ponga en duda su imparcialidad.

La CBF recordó que Klaus es reconocido mundialmente y que «en toda su carrera no hay nada que empañe su reputación».

La Federación Paulista, a la que pertenece Klaus, también le brindó apoyo incondicional y rechazó las “insinuaciones lamentables” que cuestionan su integridad.

Subrayó que su reputación se basa en «ética, seriedad, dedicación y excelencia técnica», y que nunca ha habido un solo «hecho» que genere sospechas.

La Federación recordó que el árbitro, de 46 años, ha dirigido dos Copas del Mundo, la final de la Copa América 2024 y siete finales del Campeonato Paulista.

Estas declaraciones se produjeron tras los comentarios de Trump, quien criticó la expulsión del estadounidense Folarin Balogun, anulada después.

Tras el 2-0 final a favor de los locales, Trump reveló que pidió a la FIFA que revisara el caso, pues no veía falta en la entrada del delantero del Mónaco y calificó a Klaus de «un poco sospechoso».

«Pensé que eran dos grandes deportistas que corrían a toda velocidad, chocaron y se enredaron; no fue como si uno le hubiera dado un puñetazo en la cara al otro», afirmó.

Y añadió: «Esta decisión, que parece un poco sospechosa, si revisáis su historial... No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero es muy sospechosa».

La anulación de la suspensión de Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con tres tantos, desató una fuerte polémica, pues federaciones como la UEFA consideran que el caso compromete la «integridad y credibilidad» del torneo.

La UEFA lo tachó de «sin precedentes, incomprensible e injustificable» y advirtió: «Cuando quienes deben velar por las normas no las aplican, la integridad del juego y la credibilidad del torneo se resienten».