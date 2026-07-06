La Federación Brasileña de Fútbol decide de inmediato sobre Carlo Ancelotti tras la dolorosa eliminación del Mundial

Carlo Ancelotti seguirá como seleccionador de Brasil, anunció este lunes Rodrigo Caetano, director de fútbol de la Federación Brasileña.

El domingo, Brasil quedó eliminado del Mundial tras perder 1-2 contra Noruega en octavos de final, por lo que deberá esperar al menos cuatro años para intentar el título.

Erling Haaland fue decisivo para Noruega y su efectividad ante la portería brasileña resultó letal.

Tras la eliminación, su continuidad se puso en duda, pues fue contratado antes del torneo para llevar a Brasil al éxito.

Sin embargo, Caetano asegura que no hay motivo para el pánico: «Es nuestro seleccionador y seguirá siéndolo durante el nuevo ciclo mundialista».

«Uno de los principales motivos del fracaso en este Mundial fue la falta de un cuerpo técnico sólido y estable que preparara al equipo. No debemos repetir ese error», afirma Caetano.

Se refiere a la fase previa al torneo: Ancelotti fue nombrado en mayo del año pasado, tras pasar por tres seleccionadores en poco tiempo. La federación confía en que su continuidad aporte la estabilidad necesaria para el próximo Mundial.