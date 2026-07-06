Florin Balogun podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica en los octavos de final del Mundial. La Federación Belga protestó, pero la FIFA rechazó el recurso este lunes.

Balogun vio la roja directa ante Bosnia y Herzegovina (2-0) por una entrada violenta y fue suspendido automáticamente un partido, pero la FIFA, tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump y de un equipo de abogados, anuló la sanción.

La RBFA protestó la decisión, pues se enteró de la anulación por la prensa y pidió aclaraciones a la FIFA.

«La FIFA solo respondió con una carta que consideraba nuestra comunicación un recurso, designaba un árbitro y nos daba unas horas para completarlo, sin aportar información», explicó la RBFA.

Según el propio reglamento de la FIFA, un recurso solo es admisible si la decisión motivada se ha comunicado previamente a la parte reclamante. Mientras que la RBFA solo buscaba una explicación legítima, la propia FIFA creó un procedimiento de recurso y, a continuación, se encargó inmediatamente de que dicho recurso fuera declarado inadmisible», añade la sorprendida RBFA.

La RBFA, indignada por la falta de claridad, anuncia que impugnará la elegibilidad del jugador para el siguiente encuentro.

Estados Unidos y Bélgica se medirán el martes a las 02:00 en los octavos de final; el ganador enfrentará a Portugal o España en cuartos.