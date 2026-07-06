La Federación Belga de Fútbol alerta: la FIFA responde de forma ridícula a la apelación en el caso Balogun

La polémica por la anulación de la suspensión de Folarin Balogun en el Mundial da un nuevo giro. La Federación Belga de Fútbol ha revelado en un comunicado la actuación de la FIFA, lo que vuelve a suscitar dudas.

Balogun, delantero de Estados Unidos, fue suspendido tras ver la roja contra Bélgica, pero la FIFA levantó de golpe esa sanción, convirtiéndola en una especie de advertencia. Poco después se supo que la Casa Blanca habló con Gianni Infantino, lo que alimentó las sospechas.

La FIFA asegura que esa llamada no influyó, pero Bélgica, que juega esta noche contra EE. UU., se siente engañada y ya anunció medidas. Ahora la Federación Belga de Fútbol ha emitido un nuevo comunicado que cuestiona la reacción de la FIFA.

«La KBVB solicitó a la FIFA una copia de la decisión, una explicación del procedimiento seguido y una exposición de su postura con respecto a la normativa aplicable. Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la KBVB en la que afirmaba que dicha correspondencia se consideraba un recurso, que se había designado a un árbitro y que la KBVB solo disponía de unas horas para tramitar dicho recurso».

«La FIFA no facilitó ninguna información al respecto. Todo esto tuvo lugar mientras, al mismo tiempo, la FIFA se negaba a responder a las solicitudes legítimas de la KBVB», se lee en el documento. Además, la Federación Belga de Fútbol ha señalado algo muy peculiar.

«La FIFA eliminó deliberadamente de su presentación, durante la reunión de coordinación de partidos, el apartado relativo a la suspensión automática de los jugadores. Sin embargo, este tema formaba parte de todas las reuniones de este tipo celebradas antes de cada uno de los cuatro partidos anteriores. La KBVB ha solicitado a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, una explicación sobre este cambio, pero, una vez más, no ha recibido respuesta alguna».

«A día de hoy la KBVB no ha recibido decisión ni explicación alguna de la FIFA, por lo que no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido».

«Más allá del resultado deportivo, la KBVB lamenta el curso de los acontecimientos y seguirá defendiendo, en las próximas horas, días y meses, los principios de ética y competición leal que rigen el fútbol».