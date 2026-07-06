La Federación Belga actúa oficialmente contra la polémica decisión de la FIFA sobre la estrella estadounidense

La Federación Belga rechaza la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del delantero estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina.

La FIFA generó controversia al anunciar inesperadamente que Balogun podía jugar los octavos contra Bélgica pese a la roja directa recibida ante Bosnia y Herzegovina.

Según fuentes de «The Athletic», la Federación Belga ha recurrido formalmente ante la FIFA.

La FIFA pidió a ambas federaciones que envíen sus alegaciones el lunes por la mañana, lo que ha molestado a los belgas, pues aún no conocen la decisión revisada, que no se ha hecho pública.

Un miembro de la Comisión de Apelación de la FIFA, ajeno a UEFA y CONCACAF, escuchará a ambas partes antes de dictar sentencia.

La Federación Belga emitió un comunicado crítico y afirmó: «Para proteger los derechos de todos los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo, la Real Federación Belga de Fútbol analiza todas las opciones».







