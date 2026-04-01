La Federación Asiática rechaza la solicitud del Al-Ahli de Yeda

La Federación Asiática de Fútbol rechazó la solicitud de la directiva del Al-Ahli de Yeda antes del partido contra el Al-Duhail de Catar, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el Al-Ahli de Yeda solicitó a la Confederación Asiática de Fútbol que modificara la fecha del partido contra el Al-Duhail, previsto para el 13 de abril en el estadio Al-Inmaa de Yeda, pero su solicitud fue rechazada.

El Al-Ahli se enfrentará al Al-Duhail a las 17:45, hora de Arabia Saudí, en el estadio «Al-Inmaa», y a continuación se disputará el partido entre el Al-Hilal y el Al-Sadd de Catar a las 21:00 del mismo día en el estadio de la ciudad deportiva del príncipe Abdullah Al-Faisal.

La directiva del Al-Ahli de Yeda deseaba modificar la fecha para adaptarla a las necesidades de los aficionados que desean asistir al partido, pero la Federación Asiática rechazó la solicitud del club saudí.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) celebró el pasado miércoles por la mañana el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia en la capital malasia, Kuala Lumpur, y la ciudad de Yeda será la sede de estos encuentros.

El ganador del enfrentamiento entre el Al-Ahli y el Al-Duhail de Catar se enfrentará al Johor Darul Ta'zim de Malasia, mientras que el Fukuoka de Japón esperará al ganador del partido entre el Al-Hilal y el Al-Sadd. El ganador del partido entre el Al-Ittihad y el Al-Wahda de los Emiratos Árabes Unidos se enfrentará al Machida Zelvia de Japón, y el ganador del partido entre el Tractor de Irán y el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos al Buriram United tailandés.

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